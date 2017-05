Ο Τραμπ υποστήριξε ανοιχτά τη Λεπέν στις Γαλλικές εκλογές, δηλαδή, υποστήριξε την αποχώρηση της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση με απώτερο στόχο την διάλυση της Ευρώπης. Με την ανάδειξή του στον προεδρικό θώκο, οι ΗΠΑ επιστρέφουν σιγά, σιγά σε παραδοσιακές τους αξίες, αυτές που οι Ευρωπαίοι με ειρωνικό τρόπο και τόνο αποκαλούν «Αμερικανιές».

Η Αμερική επί Ομπάμα είχε κάνει στροφή στην Ευρώπη και αυτό είχε φανεί και στη μόδα, στο ντύσιμο, με τους Αμερικανούς να γίνονται όλο και περισσότερο Ευρωπαίοι. Όμως, αυτό αλλάζει. Ο Τραμπ, ο οποίος λόγω και της σχεδιάστριας μόδας κόρης του Ιβάνκα, έχει άποψη και για τη μόδα και αυτή η άποψη περνάει ως στιλ σε ένα μεγάλο κομμάτι των ΗΠΑ, που σημαίνει επιστροφή στην Αμερικανιά.

Δεν είναι τυχαίο ότι στη Νέα Υόρκη αναδεικνύεται ένας νέος σχεδιαστής. Ο Mordechai Rubinstein, που έγινε γνωστός από το blog του Mister Mort, ως opinion leader της μόδας, έχει αναλάβει εργολαβία την επιστροφή στο vintage αμερικάνικο και παλιό στυλ. Η τελευταία του συλλογή κλασσικών αμερικάνικων γραμμών ονόματι Mister Mort-made-in-the-USA θα κάνει τον Τραμπ να κλάψει από συγκίνηση και όλους τους Ευρωπαίους να βάλουν τα γέλια.

Η φωτογραφία αξίζει όσο χίλιες λέξεις που λένε και οι Κινέζοι:

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εδώ στην Ευρώπη ο δρόμος είναι εκ διαμέτρου αντίθετος: Οι new classic γραμμές ανταγωνίζονται τις urban chic διαθέσεις. Ο formal σχεδιασμός σμίγει με trendy στοιχεία. Η διαχρονική κομψότητα φλερτάρει με casual προσεγγίσεις. Το αποτέλεσμα: New total look και ισχυρό στιλ. Αυτό τον δρόμο υπηρετεί και ένα καταξιωμένο ευρωπαϊκό brand η PRINCE OLIVER, όπως φαίνεται στη φώτο από την νέα, ανοιξιάτικη συλλογή: