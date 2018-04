Εδώ και πολλά χρόνια η φράση «το καλύτερο κοστούμι, στην καλύτερη τιμή», είναι συνυφασμένη με το κοστούμι Prince Oliver. Αλλά δεν είναι μόνο το καλύτερο. Είναι και το πιο ριζοσπαστικό. Είναι ο τρόπος της Prince Oliver που αναδεικνύει ένα κοστούμι όχι ως μία στολή εργασίας ενός υπάλληλου γραφείου, όχι ως ένα σύμβολο του χαρτογιακά και του fruit zele τύπου, αλλά ως ένα σύμβολο του δυναμικού, του ασυμβίβαστου άνδρα, του άνδρα που σπάει τους κώδικες και ως άλλος ένας outlaw γίνεται από επικηρυγμένος, ένα icon πρότυπο, ένας άνδρας τον οποίο όλοι οι άλλοι θα αντιγράφουν.

Prince Oliver Spring Collection 2018, the Prince Oliver way.

Meet the outlaws at store.princeoliver.com