Ανεξάρτητα του προσωπικού στιλ στα ρούχα, ο σημαντικός κανόνας του σήμερα είναι να είσαι μοντέρνος. Κάποτε ο κανόνας επέβαλε να είσαι κλασσικός. Αυτό σήμερα δεν ισχύει. Μπορεί, λοιπόν, να σου αρέσουν τα πόλο μπλουζάκι ή το στιλ navy, αλλά ότι και επιλέγεις θα πρέπει να φαίνεται μοντέρνο. Ιδού, λοιπόν, μερικοί κανόνες:

1. Είσαι ο τύπος που κουμπώνει και το τελευταίο, πάνω, πάνω κουμπί στο πουκάμισο. Στη ντουλάπα σου έχεις πουκάμια τύπου Οξφόρδης, παντελόνια chinos. Επέλεξε ελαφριούς τόνους για το πουκάμισο, μπλε, off-white τόνους ή ελαφρύ χακί για το παντελόνι. Συνδύασε με ζώνη τύπου ύφανσης και αντίστοιχο χρωματισμό στο παπούτσι.



2. Είναι αθλητικός τύπος και μπράβο σου. Σου προτείνουμε μπλούζα ριγέ, χρωματιστό μπουφάν, σορτ λινό και δερμάτινα άσπρα παπούτσια Ιδανικό για τις σημερινές ημέρες που μία έχει ζέστη και μία κρύο λόγω της υγρασίας.

3. Είναι casual τύπος, έτοιμος για το Nammos ή για οποιοδήποτε all day and all night beach bar της Αττικής. Λινό πουκάμισο, βερμούδα και trendy παντόφλα, έτσι ώστε να μην αλλάζεις ρούχα ανάλογα την ώρα.

4. Είσαι προχωρημένος στο χώρο της μόδας. Το καρό παντελόνι είναι must στην γκαρνταρόμπα σου. Στην περίπτωσή του οι λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά. Τα παπούτσια, το πουκάμισο θα κάνουν τη διαφορά. Προτιμείστε πουκάμισο με μανικετόκουμπα.



5. Είσαι ο τύπος του κέντρου της πόλης, είσαι μεταξύ γραφείων και μίτινγκ, αλλά δεν μπορείς το κοστούμι. Ε τότε επιλέξετε το τζιν, το λευκό πουκάμισο και το ναυτικό μπλέιζερ.