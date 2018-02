Σε περίοδο βραβείων βρισκόμαστε και ενώ βαδίζουμε προς τα Oscar και μαζί με τις πρεμιέρες έχουμε μπόλικα κόκκινα χαλιά και μερικές καταπληκτικές εμφανίσεις. Ας δούμε τους καλύτερους της προηγούμενης εβδομάδας.

Joaquin Phoenix

Τολμηρό κοστούμι και μαύρα παπούτσια, σε ροκ look, στην πρεμιέρα του He Won’t Get Far on Foot στο Berlin Film Festival.



Sam Smith

Χρώμα σε ανοιξιάτικο κοστούμι στην εμφάνισή του στα 2018 BRIT Awards στο Λονδίνο.

Joel Edgerton

Ο «κακός» του σινεμά θέλει ένα «κακό» κοστούμι. Συνεπώς και ρίγες και όλα τα λεφτά οι μωβ κάλτσες. Στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Red Sparrow στο Λονδίνο.

Drake

Καστόρινο μπουφάν, μαύρο τζιν και μπότες. Ο απόλυτος ράπερ του στιλ και στο βάθος η κίτρινη Ferrari του σε βόλτα στους δρόμους του Λος Αντζελες.

Adam Devine

Μαύρο κοστούμια, ροζ T-shirt και άσπρα sneakers. Εντυπωσίασε στην παρουσίαση του When We First Met του Netflix στο Λος Άντζελες.