Η προηγούμενη εβδομάδα είχε πρεμιέρες στο παγκόσμιο σινεμά, είχε πάρτι, είχε πολλούς καλοντυμένους άνδρες. Επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε τους καλύτερους. Ιδού, λοιπόν:

Domhnall Gleeson

ΠΟΥ: Στην πρεμιέρα του Star Wars: The Last Jedi στο Λος Αντζελες.

ΓΙΑΤΙ: Για το navy κοστούμι

Timothee Chalamet

ΠΟΥ: Στο ετήσιο πάρτι του GQ Men στο Chateau Marmont στο Λος Αντζελες

ΓΙΑΤΙ: Διότι το καρό κοστούμι του ήταν γιορτινό χωρίς να είναι πολύ Χριστουγεννιάτικο. Τόσο, όσο.

Nick Jonas

ΠΟΥ: Στο εστιατόριο Costes στο Παρίσι.

ΓΙΑΤΙ: Η χαλαρή εμφάνιση του day off με την καμπαρντίνα να δίνει μία essence γκλάμουρ κάνει τη διαφορά.

Dwayne Johnson

ΠΟΥ: Στην πρεμιέρα του Jumanji: Welcome To The Jungle στο Λονδίνο

ΓΙΑΤΙ: Διότι το καρό κοστούμι του είναι η επιτομή της μόδας και συζητήθηκε περισσότερο από την ίδια την ταινία.

Evan Peters

ΠΟΥ: Στην πρεμιέρα του The Pirates of Somalia στο Λος Αντζελες

ΓΙΑΤΙ: Για το αθάνατο μαύρο. Τα total black κοστούμια is back.