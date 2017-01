Κλείνουμε την τριλογία του αφιερώματος στον Αντεντοκούμπο με τη κουβέντα που αναπτύσσεται στις ΗΠΑ αν ο Γιάννης θα είναι ο επόμενος MVP του All Star Game.

Ο στόχος του Γιάννη Αντεντοκούμπο και των Ελλήνων που ψήφιζαν κατά χιλιάδες επιτεύχθηκε. Ο νεαρός άσσος των Μπανκς θα λάβει μέρος στο All Star Game, το πρώτο του στην καριέρα, το πρώτο για Έλληνα μπασκετμπολίστα. Στο προηγούμενο άρθρο μας είχαμε αναφερθεί στα όσα λέγονται στις ΗΠΑ ότι ο Γιάννης είναι το νέο πρόσωπο του ΝΒΑ. Η δημόσια συζήτηση, όμως, που γίνεται στο μαγικό κόσμο του ΝΒΑ και στην Αμερική είναι αν ο Αντεντοκούμπο έχει το ταλέντο και εξέλιξη για να «κλέψει το σόου», όπως αρέσκονται να λένε οι Αμερικανοί αρχίζοντας από το All Star Game. Με άλλα λόγια αν μπορεί να αποτελέσει τον MVP του φετινού All Star Game.

Ποιος είναι ο MVP σε αυτά τα παιχνίδια; Συνήθως ο παίκτης με τα καλύτερα νούμερα, της νικήτριας ομάδας. Ο Γιάννης είναι στην ομάδα της Ανατολής, όπου βέβαια δεσπόζει ο Λεμπρόν Τζέιμς. Όμως, στις ΗΠΑ λένε ότι παίκτες όπως ο Λεμπρόν πλέον έχουν στο μυαλό τους τα πλέι οφ, τον τίτλο και δεν θα «σκοτωθούν» για ένα All Star παιχνίδι. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για έναν σόουμαν παίκτη, που καθημερινά έχει καρφώματα στο TOP 10 να αναδειχθεί στο παιχνίδι και εφόσον η Ανατολή κερδίσει να ανακηρυχθεί MVP. Ο Γιάννης αποτελεί έναν από τους πιο αθλητικούς παίκτες του ΝΒΑ, έχει μία πολύ σημαντική θέση στην ομάδα του, είναι από τους καλύτερους παίκτες για να παρακολουθήσει ένας φίλαθλος και χτίζει μία αναπτυσσόμενη φήμη στις ΗΠΑ, με τους προπονητές να μιλούν κολακευτικά για τη δουλειά που κάνει. Εκτιμούν δε ότι αποτελεί έναν από τους καλύτερους παίκτες της Λίγκας με προοπτική να γίνει εκ των κορυφαίων, μία εκκολαπτόμενη μηχανή triple double, που να βοηθά καλύτερα και την ομάδα και όχι σαν τον Γουέστμπουρκ που ναι μεν ευημερούν οι αριθμοί του, αλλά όχι τόσο πολύ η ομάδα του…