Είναι 8 το βράδυ και οι φίλοι συναντιούνται στο διαμέρισμα, στο κέντρο και έχουν αποφασίσει ότι η βραδιά θα είναι μεγάλη. Η παρέα έχει ήδη κάνει την επιλογή, που είναι δήλωση PRINCE OLVER. Military look από τη νέα συλλογή Spring 2018 για δυναμικό στιλ, jean και minimal σακάκι για best to best casual style αέρινο φόρεμα για τη γυναίκα που ξεσηκώνει πάθη, πόθους, καρδιές και βλέμματα από την επίσης νέα συλλογή Woman 2018.

Είναι μία μέρα μετά την Ανάσταση, οπότε βγαίνουμε έξω και βγαίνουμε από το πρωτόκολλο της παράδοσης που θέλει να υποδεχτούμε το αναστάσιμο φως με το καλό μας κοστούμι και το παραδοσιακό ταγιέρ.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι αργία, συνεπώς η βραδιά μας, μετά από αρκετές ημέρες νηστείας, κατάνυξης και χαμηλών τόνων, μπορεί να έχει clubbing, πίστες και χορό για να κάψουμε τις χιλιάδες θερμίδες από το Πασχαλινό τραπέζι.

Όταν θα είστε στο κέντρο, μπροστά στον Εθνικό Κήπο, βγάλτε και μία selfie για να μας την στείλετε.

*Η πρόταση για όσους μείνουν στην πόλη την βραδιά του Πάσχα.